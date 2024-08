Sabaudia, stasera “Le Vibrazioni” in concerto durante l’International Street Food

Le Vibrazioni si esibiranno in concerto stasera, lunedì 19 agosto 2024, alle ore 21.30 a Sabaudia, durante la 98° tappa dell’International Street Food in via Umberto I. L’ingresso è gratuito per i visitatori di questo importante evento, organizzato da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), giunto quest’anno alla sua VIII edizione.

Questa 98° tappa, iniziata sabato 17 agosto, si concluderà stasera con il concerto della band. Anche oggi, dalle ore 18 alle 24, sarà possibile gustare le specialità dei più importanti truck e stand d’Italia, offrendo eccellente cibo di strada. Presenti anche birrifici artigianali italiani, europei e internazionali.