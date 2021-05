Sabaudia, una settimana alla Coppa del Mondo di Canottaggio

Sette giorni esatti all’inizio della terza prova di Coppa del Mondo in calendario a Sabaudia dal 4 al 6 giugno. La kermesse, attesissima del mondo remiero perché ultima occasione di test generale prima dei Giochi Olimpici di Tokyo, sarà trasmessa in diretta mondiale grazie alla stretta collaborazione tra il Comitato Organizzatore e World Rowing, braccio operativo della Federazione Mondiale di Canottaggio. Un passo importante per l’evento assoluto che con questo tassello diventa fruibile al pubblico, seppur in virtuale, azzerando la barriera imposta dalla pandemia.

Programma

Ricchissimo il programma delle regate, l’inizio è ora confermato per venerdì 4 giugno alle 9.30. Un programma senza sosta animerà il campo di regata all’ombra del Circeo fino alle 12.20 con tutte le prove di qualificazione. Il pomeriggio della prima giornata sarà invece dedicato ai ripescaggi. Sabato 5 giugno, più precisamente dalle 9.30 alle 11.40, le semifinali. Il primo acuto con l’assegnazione delle medaglie è atteso sempre sabato tra le 11.50 e le 12.50. Un’ora di finali per le specialità non olimpiche delle categoria pesi leggeri. Domenica 6 giugno il gran finale, riscaldato dalle finali B che porteranno all’assegnazione delle posizioni dalla settimana alla dodicesima. Dalle 10.30 e fino alle 13.30 tutte le finali assolute per le medaglie riservate alle specialità olimpiche.