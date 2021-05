Terracina, ZTL e area pedonale dal 1 giugno al 30 settembre nel centro storico

Firmata l’ordinanza con cui vengono istituite la ZTL e l’isola pedonale nel Centro Storico di Terracina. A partire dal 1 giugno fino al 30 settembre, dalle 20 all’1, si potrà camminare in assenza di macchine nel centro storico della città.

La Zona a Traffico Limitato riguarderà Corso A. Garibaldi a partire dall’intersezione di Via G. D’Annunzio fino all’intersezione di Via Villafranca compresa e l’intera Piazza Cipollata ivi comprese Via Palestro e Via Pastrengo e annesse traverse.

Il parcheggio di via D’Annunzio, sarà riservato ai residenti nel centro storico alto dal giorno 01 giugno al 30 settembre, dalle ore 20,00 alle ore 01,00. Per tutti gli altri è istituito un Divieto di Sosta con rimozione forzata. Tutti i permessi dei veicoli autorizzati lo scorso anno, sia per la ZTL sia per il parcheggio di via G. D’Annunzio, fermo restando la titolarità del diritto, bisogna cioè essere ancora residenti o avere l’attività economica nell’area interessata, si riterranno validi fino 30 settembre 2021.

Le eventuali nuove richieste, redatte su apposito modulo pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Terracina, potranno essere inviate per via telematica all’indirizzo email protocollo@comune.terracina.lt.it, complete della documentazione richiesta.