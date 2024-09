Sabaudia, vende un’auto rubata: denunciato un 56enne

Vende un’auto, facendo firmare all’acquirente un contratto apparentemente regolare ma in tutto ciò il veicolo in questione era stato rubato. E’ accaduto a Sabaudia dove, i carabinieri della Stazione locale hanno denunciato in stato di libertà un cittadino di 56 anni residente a Latina.

Per l’uomo l’accusa è quella di ricettazione. La denuncia è stata fatta dal 25enne di Fondi, vittima del fatto, che ha raccontato quanto accaduto ai militari. Dopo alcuni accertamenti è stato verificato che l’auto venduta al giovane era provento di un furto commesso e denunciato il 9 agosto scorso alla Questura di Latina.