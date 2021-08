Salotti Musicali, a Latina il tenore di X Factor Lorenzo Licitra

Un grande protagonista dei talent show televisivi italiani sarà ospite venerdì 6 agosto dei Salotti Musicali 2021.

Parliamo di Lorenzo Licitra, il tenore vincitore dell’edizione 2017 di XFactor, dove in finale prevalse addirittura sui Maneskin, unico fino ad ora ad avere avuto la meglio sulla band romana in una competizione musicale.

Classe 1992, originario di Ragusa, tenore talentuoso, ha iniziato a studiare canto quando aveva solamente 16 anni, frequentando il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza e l’Accademia Teatro alla Scala di Milano con la direzione del Tenore G. Veneziano. Ha lavorato e studiato con Margaret Carsana, Sergio Carubba e Peppe Arezzo, grandi nomi della lirica. Il suo debutto in tv è arrivato con la trasmissione Io Canto di Gerry Scotti, in seguito ha cantato sui palchi di tutto il mondo, dal Sudafrica alla Turchia, ed è approdato a X Factor dove ha conquistato il pubblico con il suo talento.

Molto riservato e lontano dalle luci dei riflettori, Licitra ha raccontato qualcosa di più sulla sua vita privata nel corso del programma Sky: “Non sono mai stato abbastanza sicuro di quello che sono a livello fisico ed esterno – ha confessato – Avevo 20 anni e 40 chili in più. Mi sentivo molto brutto. Non mi piacevo e in me è cresciuta tanta insicurezza. Mi sentivo imprigionato, ma dame stesso. La mia voce forse non funzionava con quello che era l’esterno”.

Ad accompagnarlo sul palco nei Giardini del Palazzo Comunale, nell’ambito della rassegna Estate in Comune dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina, ci saranno Peppe Arezzo pianoforte e direzione, Vincenzo Fontes tastiere, Filippo Di Pietro basso, Osvaldo Lo Iacono chitarre e Peppe Tringali batteria.

Costo biglietti € 15

Prevedendita Blu Ticket CC Latina Fiori o www.isalottimusicali.it

Info line 338 4874115