Salute e prevenzione, due giorni di screening ecografici sull’isola di Ponza

Due giornate all’insegna della salute e della prevenzione per i cittadini dell’Isola pontina di Ponza. E’ nei giorni di venerdì 27 e sabato 28 settembre che verranno effettuati, dall’equipe del Professor Rosi e del Dottor Arrigo, degli screening ecografici a tronchi sovraortici, aorta addominale, arti inferiori e tiroide.

Lo screening sarà effettuato, ai pazienti già contattati dalla segreteria dei due medici, presso il Poliambulatorio dalle ore 08:00 alle 14:00 del 27 e 28 settembre e riprenderanno nei mesi successivi con ulteriori pazienti. Il 28 settembre alle ore 16:00 presso la Sala Polifunzionale C. Pisacane (Via Roma), si terrà un convegno sul “Ruolo dello Screening nella Popolazione delle Isole Minori” dal titolo “Benessere & Salute per Ponza”.

La campagna di screening portata avanti dal Professor Rosi, in collaborazione con il medico di base dell’isola di Ponza Arrigo, gioca un ruolo molto importante per la popolazione Ponzese. Si tratta di uno strumento fondamentale per individuare i casi non ancora diagnosticati a persone inconsapevoli di aver contratto un’eventuale malattia.