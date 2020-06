Salvini e Di Maio scelgono la provincia pontina per alcuni giorni di relax

L’ex ministro Matteo Salvini ha trascorso alcuni giorni tra San Felice e Sabaudia. E’ stato lo stesso leader della Lega a pubblicare le foto su Instagram insieme alla figlia in una passeggiata sulla spiaggia e davanti a un caffè. Tantissimi i commenti dei “fan” e di chi lo segue da tempo sui social.

Questa mattina era ancora nel territorio pontino per trascorrere altri momenti di relax.

In questi giorni anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stato visto in provincia di Latina. Lui ha scelto Ponza. Di Maio non ha però postato foto o altro, cercando di regalarsi qualche giorno lontano dai riflettori.

Con il problema coronavirus anche i leader dei più importanti partiti politici riscoprono le meraviglie di un territorio a pochi passi da Roma. In tanti decideranno di trascorrere le vacanze in Italia, un’occasione anche per gli operatori della provincia.