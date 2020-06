Coronavirus, 1 nuovo caso in provincia di Latina. Tocca i 400 il numero dei guariti

La Asl di Latina ha registrato oggi 2 nuovi casi positivi, entrambi ricoverati: si tratta di 2 operatori sanitari, uno di Sabaudia e uno di Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

I casi in provincia salgono così a 545. Salgono a 400 i guariti, 111 sono ancora positivi. Ottanta di questi sono trattati a domicilio.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva del Goretti. Le persone in isolamento domiciliare sono ancora 584.

In relazione ai numeri diffusi durante questa pandemia la Asl ha precisato che dei 464 pazienti indicati come “guariti”, 64 sono da ricondurre a soggetti guariti e residenti fuori provincia o di pazienti originariamente classificati come indeterminati e che, successivamente, si sono negativizzati. Per questo sono stati esclusi dal conteggio.

Nel numero dei decessi, inoltre, sono incluse 2 persone residenti nella provincia di Latina e decedute presso nosocomi di altre Asl in giorni precedenti: conseguentemente, si evidenzia che tali decessi (in precedenza comunicati ufficialmente a livello regionale), pur dovendo essere considerati in quanto relativi a cittadini residenti, non riguardano “nuovi” decessi.