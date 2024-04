San Felice Circeo, 80 poliziotti pontini al nuovo corso della Polizia Locale

80 poliziotti locali della provincia di Latina, oltre ad altri provenienti da Castel Gandolfo, Monterotondo e Ladispoli, hanno partecipato al Corso su Il Commercio, organizzato dal Comune di S. Felice Circeo (LT), dal SULPL, dall’ANASPOL e dal CSE-FLPL presso il Cinema Anna Magnani.

Molto applaudito l’intervento del sindaco di S. Felice Circeo Monia Di Cosimo, quando, portando il saluto, ha detto che questi corsi devono essere propedeutici a formare una Polizia Locale sempre più autorevole e sempre più Polizia.

“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e la Sindaca per la vicinanza che ha voluto esprimere alla Polizia Locale, devo aggiungere che la grande partecipazione dei Colleghi, molti dei quali sono venuti fuori dell’orario di lavoro, dimostra lo spirito dei poliziotti locali e la loro convinzione che stanno, prima di tutto, offrendo un servizio alla cittadinanza.” ha dichiarato Mauro Bruno, Comandante della Polizia Locale di S.Felice Circeo.

“Noi continueremo ad offrire corsi gratuiti ai poliziotti locali, perché vogliamo che le polizie locali pontine siano davvero in grado di dare risposte efficaci ai cittadini” ha aggiunto Dario Beltramini, Segretario provinciale aggiunto SULPL e poliziotto locale della Polizia Locale di S.Felice Circeo.

“I Poliziotti Locali ci sono” ha concluso Alessandro Marchetti, formatore del Corso, funzionario della Polizia di Roma in servizio presso la Procura della Repubblica e Segretario regionale del SULPL “quello che manca è la Riforma della Polizia Locale, oggi siamo solo dei meri impiegati in divisa, uomini e donne che invece cercano di sopperire spesso con i loro mezzi a questo gap legislativo, ma se vogliamo davvero una Polizia Locale capace di intervenire a 360 gradi su tutti i fenomeni di sicurezza urbana, occorre che il Governo e il Parlamento velocizzino il percorso della Riforma che la Categoria attende da 30 anni: siamo poliziotti locali e non impiegati amministrativi.”