San Felice Circeo, allontanato compagno violento

È scattata la misura dell’allontanamento dalla casa della vittima, per maltrattamenti in famiglia, a carico di un uomo indiano di 47 anni residente a San Felice Circeo.

I carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione all’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi della convivente, una connazionale di 37 anni, sempre residente a San Felice Circeo. Lo stesso era stato denunciato dalla compagna, anche quando convivevano in India.