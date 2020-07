San Felice Circeo, assembramenti e alcolici ai minori. Chiusi due locali

Il commissariato di Terracina ha chiuso un noto locale nel centro storico di San Felice Circeo perché vendeva bevande alcoliche anche a ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Colto sul fatto, il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Latina e sanzionato dal punto di vista amministrativo per un totale di 6.000 euro, anche per aver impiegato come “buttafuori” un soggetto non in regola.

Chiuso anche un altro locale, per cinque giorni, perché somministrava alimenti e bevande senza che fosse minimamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro: “anzi – spiega la polizia – all’interno del locale si registrava un assembramento sconsiderato di numerosissime persone”.

I controlli si sono svolti nell’abito di un servizio più ampio di monitoraggio della movida: verificate anche le posizioni sul territorio di circa 400 cittadini e 200 autovetture in transito.