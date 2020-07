Sono stati denunciati dalla polizia di Latina per rissa quattro romeni che la scorsa notte, verso le 00:30, si sono picchiati a vicenda in Piazzale Prampolini, nella zona dello stadio. La lite era scaturita da apprezzamenti non graditi nei confronti della moglie di uno di loro.

Gli stranieri, tutti residenti tra Latina e Cisterna, sono noti per precedenti di polizia e per l’episodio della notte scorsa sono stati denunciati in stato di libertà.