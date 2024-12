San Felice Circeo: gatto colpito da una freccia di balestra, aperta un’indagine

Un episodio di grave maltrattamento di animali ha sconvolto la comunità di San Felice Circeo. Lo scorso 6 dicembre, un cittadino ha rinvenuto un gatto ferito nel proprio giardino con una freccia da balestra conficcata nel dorso.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento delle autorità, e questa mattina la Polizia Locale ha formalizzato una denuncia contro ignoti per maltrattamento di animali, trasmettendo il caso agli organi competenti. Le indagini sono attualmente in corso per identificare l’autore di questo gesto crudele.

Il gatto è stato soccorso e trasportato presso la clinica veterinaria Regina Elena, dove ha ricevuto cure mediche tempestive e adeguate. Fortunatamente, la risposta positiva alle terapie ha permesso la sua completa riabilitazione, e l’animale è stato rimesso in libertà.

La vicenda ha sollevato indignazione tra i residenti, con molte persone che chiedono maggiore vigilanza e pene severe per i responsabili di tali atti. L’episodio sottolinea l’importanza di sensibilizzare la comunità sul rispetto e la tutela degli animali.