San Felice Circeo, incendio di sterpaglie insidia le abitazioni

Alte temperature e rischio incendi, tra dolo e cause accidentali. Fiamme in un’ area estesa in via delle Allodole nel comune di San Felice Circeo. Non è la prima volta che nella zona si sviluppano incendi, divorando ettari di sterpaglie e lambendo pericolosamente abitazioni. In questo caso il fuoco ha interessato una casa apparentemente disabitata, presumibilmente rifugio per stranieri, visto che sul posto sono state trovate tre biciclette completamente bruciate.

Le opere di spegnimento dell’incendio sono durate ore. All’opera Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Terracina e Sonnino, i gruppi comunali di Protezione Civile di San Felice Circeo e Sabaudia, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Sabaudia.

Sul posto i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo.