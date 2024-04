San Felice Circeo, lavori malgrado il fermo: sequestrato immobile in centro

E’ stato sottoposto a sequestro preventivo un immobile nel centro storico di San Felice Circeo. Gli agenti ed ufficiali del Comando costiero avevano notato i lavori di rifinitura e pulizia nonostante il ‘fermo lavori’ imposto dall’ urbanistica dello stesso Comune per richiesta di integrazione documentale. In particolare il proprietario è stato denunciato per violazione della normativa urbanistica e paesaggistica. Si tratta di un nuovo intervento teso a reprimere i reati di abusivismo edilizio in un area di forte pregio ambientale ed a difesa dei cittadini in regola con la regolamentazione comunale e nazionale.