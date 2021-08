San Felice Circeo, ospiterà la decima edizione di “Rugby in carrozzina”

Il Centro Ferie Salvatore, struttura alberghiera di San Felice Circeo anche per persone con disabilità, oggi alle ore 18 ospiterà la decima edizione di “Rugby in carrozzina”, evento sportivo patrocinato dal Comune, quest’anno dedicato alla memoria di Eleonora Gehring, fondatrice del Centro assieme a Salvatore Avagliano.

La sfida è nata dieci anni fa per volontà del Centro e di un gruppo di ragazzi disabili che volevano far conoscere questo sport, coinvolgendo persone con i loro stessi problemi fisici, e farlo provare a normodotati per far comprendere le difficoltà quotidiane di muoversi in carrozzina. La partita di domani, infatti, coinvolgerà due squadre miste di 5 atleti ciascuna: atleti disabili e normodotati in carrozzina.

In una nota Sabina Avagliano, responsabile del Centro Ferie Salvatore, spiega: “La nostra struttura è una delle più attrezzate e complete a livello internazionale. Da noi, viene gente da tutta Europa, tra marzo e novembre ospitiamo quasi 300 persone con disabilità motorie. Nel corso degli anni, il Circeo è passato da spiaggia accessibile e attrezzata a luogo dove praticare sport o, per gli atleti professionisti, allenarsi durante le vacanze. La gara di domani è solo un esempio dei tanti sport che i disabili possono praticare sul nostro territorio, dall’handbike al nuoto, passando, appunto, per il rugby, il tiro con l’arco e altre specialità per le quali abbiamo un centro polivalente.”