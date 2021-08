Latina Scalo in Corto, questa sera le premiazioni dei vincitori

Buona la prima per Latina Scalo in Corto quinta edizione, che quest’anno si è trasformato in festival del cortometraggio. Sono dieci i corti in gara, selezionati tra quelli girati nel Lazio e che saranno sottoposti al giudizio della giuria tecnica e del pubblico.

Nella serata di oggi ci sarà la premiazione dei vincitori: sarà premiato in denaro il miglior corto giudicato dalla giuria tecnica, ci saranno invece delle targhe per il miglior corto giudicato dal pubblico e per il miglior interprete. La serata finale inizierà, come le due precedenti, con la proiezione del video su Stefania Ferrari, la giovane studentessa della quale porta il nome l’associazione e che tra le sue passioni aveva proprio il cinema e la musica.

Ci saranno la proiezione del corto, fuori concorso, La Panchina di Ferro, a cui seguirà l’incontro con il regista Roberto D’Alonzo e con i ragazzi dell’associazione Diaphorà.

Serata anche ricca di ospiti: in prima battuta il regista Massimo Ferrari sarà in dialogo con Riccardo Spiezia; nella seconda parte della serata invece con i referenti dell’Istituto Vittorio Veneto-Salvemini, per la presentazione del nuovo indirizzo scolastico “Servizi culturali e dello spettacolo”. Per gli intermezzi musicali ci sarà Chiazzetta il Punkautore: un artista originale, che scrive come un cantautore ma suona e canta come un punk rocker o viceversa.

L’appuntamento inizierà alle ore 21:00 e si chiuderà, intorno alle 23:00, con la degustazione di vini e di prodotti gastronomici locali.

I CORTI IN GARA

La direzione dei pensieri

Regista Iulian Calugaru – Anguillara Sabazia

Io sono Dio

Regista Riccardo Stopponi – Terracina

Red Box

Regista Stefania Soellner – Roma

Giorgio

Regista Arianna Mattioli – Latina

MMMMXXX

Regista Paolo Toselli – Latina

Addiction

Regista Enrico Giannacco – Civitavecchia

Caramella alla menta

Regista Linda Fratini – Roma

Giorni da Funanboli

Regista Ludovico Buldini – Roma

Unstoppable Soul

Regista Claudio Proietti – Roma

Chi è

Regista Jacopo Abbatte – Latina