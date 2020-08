Pesce venduto in spiaggia a San Felice Circeo senza alcun documento sulla tracciabilità o provenienza. Per questo la Guardia costiera di Terracina ha sequestrato 11 chili di prodotti ittici. I due negozianti dovranno pagare una sanzione amministrativa di 2532 euro.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

A tutela della salute dei cittadini, la Guardia Costiera raccomanda di non acquistare prodotti ittici di cui non sia specificata la provenienza e dei quali non sia possibile controllarne il percorso di tracciabilità. Invitano anche a diffidare, comunque, dei venditori ambulanti che in questo periodo affollano le spiagge e tentano gli avventori proponendo prodotti ittici a basso costo non essendo possibile conoscere lo stato di precedente conservazione degli stessi.