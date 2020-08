Il libero della Top volley Cisterna Mimmo Caviccini indosserà la maglia numero 3 nel prossimo campionato di Superlega.

Queste le parole di Caviccini: “Indosserò ancora il numero tre, lo stesso che usava mia sorella Susy e quando ho avuto l’opportunità di usarlo la prima volta sono riuscito sempre a mantenerlo e non l’ho più tolto.”

Dalla sorella scomparsa otto anni fa in un tragico incidente, Mimmo ha ereditato la passione per aiutare gli altri, infatti insieme a molti suoi amici, è un clown di corsia e quando può si reca negli ospedali a portare il sorriso a chi soffre.

Il “Grillo Atomico” è un passionale e l’assenza dei tifosi a guardare gli allenamenti della preparazione la sente molto.

“Chiaramente queste sono le regole e ci adattiamo, ci stiamo allenando molto intensamente e questo è molto positivo perché in questa fase si gettano le basi per il campionato – aggiunge il libero salernitano alla vigilia della sua sesta stagione in serie A – Che Superlega mi aspetto? Sono convinto che il prossimo sarà un campionato ancora più livellato, non mi faccio idee di come andranno le cose e resto concentrato su quello che devo fare giorno dopo giorno. La Nazionale è un mio pensiero, inutile negarlo, ma per ora non posso pensare al dopo-campionato perché prima la cosa più importante è restare molto concentrato sulla Top volley”