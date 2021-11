San Felice Circeo, scoperta discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti speciali

Gestione illecita di rifiuti speciali e anche una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi. È quanto hanno scoperto di Carabinieri Forestale di Terracina nel corso dei controlli nel territorio di San Felice Circeo tra via Nardecchia, via delle Allodole e via Monte Circeo.

Tre le persone denunciate, tra cui due titolari di aziende che operano nel settore dei rifiuti. Il terzo denunciato, invece, un pensionato, aveva creato una vera e propria discarica dove aveva accumulato circa 15 autoveicoli lasciandoli in stato di abbandono, e circa 100 metri cubi di altri rifiuti pericolosi.

Il terreno, di proprietà del Comune di San Felice Circeo, era stato già sequestrato nel 2006 ma l’area non era stata mai bonificata. L’uomo è stato anche denunciato perché nell’area da lui gestita c’erano animali legati con corde di 50 centimetri, senza cibo e senza acqua.