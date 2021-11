Formia, arbitro salva la vita di un giovane ragazzo sul campo di gioco

Sul terreno di gioco dello stadio Antonio Riciniello di Gaeta, lo scorso 30 ottobre, si è disputata la partita Gaeta vs Podgora Calcio 1950, terza giornata del campionato di Juniores Regionali girone D.

Dopo un contrasto di gioco tra un giocatore della squadra di casa e il portiere ospite, quest’ultimo ha perso conoscenza in preda a un malore sul campo.

Per fortuna ad arbitrare quella partita c’era l’associato formiano Roberto Di Nucci che con l’ausilio dei massaggiatori delle due società e applicando le conoscenze personali delle manovre di primo soccorso è riuscito a stabilizzare le funzioni vitali del giocatore, per poi metterlo in una posizione di sicurezza, fino all’arrivo dei soccorritori.

Per questo gesto, sono arrivati i ringraziamenti ufficiali del Presidente del Podgora Calcio, il dottore Giuseppe Mancini che in una nota, ha affermato che: “Siamo dinnanzi a un chiarissimo esempio di straordinario senso del dovere e di altruismo, che ha contribuito in misura significativa ad accrescere ulteriormente il lustro e la credibilità, non soltanto della classe arbitrale, ma anche e soprattutto della Forza Armata di appartenenza”.