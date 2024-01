San Felice, entra in un’abitazione e ruba telefoni e carte di credito

Si era introdotto all’interno di un’abitazione a San Felice Circeo e aveva provato a portare via due telefoni e delle carte di credito. Il 51enne però, protagonista del furto, non aveva fatto i conti con il pronto intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Terracina, che coadiuvati dagli uomini della Stazione locale, hanno bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato l’uomo. Per lui l’accusa è quella di furto in abitazione.

I militari una volta recuperata la refurtiva, ancora nei possessi dell’uomo, hanno provveduto a riconsegnarla agli aventi diritto. Il tutto per un valore complessivo di 300 euro.