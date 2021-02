San Felice, nuove tariffe mensili per il trasporto scolastico

SAN FELICE CIRCEO – L’amministrazione comunale ha stabilito nuove tariffe per le famiglie i cui figli frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado di San Felice Circeo. Gli importi, suddivisi in base a fasce Isee, sono stati voluti per dare un ulteriore aiuto alle famiglie sanfeliciane dopo il lungo anno di crisi economica dovuto alla pandemia da coronavirus.

Felice Capponi, assessore alla scuola, dichiara: “E’ importante sostenere la nostra comunità. A giorni, sarà trascorso un anno dal primo lockdown, dodici mesi che hanno messo duramente alla prova la gente. Nei momenti di difficoltà bisogna aiutarsi a vicenda. Le nuove tariffe per il trasporto scolastico, che prevedono ulteriori fasce rispetto al 2020, speriamo possano contribuire ad alleggerire i budget familiari. Le norme sul Covid – continua l’assessore – hanno costretto molti Comuni a rinunciare al servizio di scuolabus a causa delle spese insostenibili e dell’assenza di fondi. Antonio Ronci, titolare di Europa Viaggi, ha dato un grande contributo alla realizzazione del nostro piano scolastico dei trasporti, mettendo a disposizione più mezzi del previsto per garantire il rispetto delle regole anti-contagio e la sicurezza dei bambini, senza aumentare i costi.”

Clicca qui per consultare la nuova tabella degli importi mensili per il trasporto scolastico.