San Felice piange Mario Di Genua, stava per presentare un secondo libro sul Circeo

San Felice piange Mario Di Genua, scomparso ieri all’età di 71 anni. “L’amministrazione comunale – hanno scritto dal Comune – si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa dell’amato Mario”. Di Genua è stato consigliere comunale e figura di spicco della cultura e delle tradizioni del territorio.

“Mario aveva un grande amore per questo nostro paese – lo ricordano così sul gruppo Sei del Circeo se – sia per i ricordi storici e i vari personaggi di San Felice che per le questioni prettamente sociali di tutti i giorni. L’amore per il Circeo lo ha portato a farsi voce e a scrivere un libro dove raccontava aneddoti e storie del nostro passato. Un libro apprezzato dai suoi compaesani. Ed un altro era anche in procinto di presentare”.

Ha voluto ricordarlo anche la Pro Loco di San Felice che si stringe “attorno al dolore della famiglia. Un pensiero particolare va al figlio Donaldo Di Genua, vicepresidente della nostra associazione. Mario Di Genua verrà sempre ricordato da tutti noi, oltre che per le sue innegabili doti umane, anche per il contributo che ha dato al nostro paese attraverso i suoi scritti e la sua partecipazione attiva alla vita della comunità”.