Psycovid Pontino, nel prossimo appuntamento si parlerà di rabbia

L’appuntamento è rivolto a ragazze e ragazzi, si parlerà di emozioni e in particolare della rabbia . Per partecipare è possibile scrivere a: psycovidpontino@gmail.com

Il progetto prevede una serie di attività rivolte alla comunità – in gruppi organizzati per fasce d’età o per problematiche omogenee relative all’emergenza Covid-19 – la cui finalità è promuovere il benessere psicologico in tempo di pandemia.