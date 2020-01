Sanità, Regione Lazio fuori dal commissariamento dopo 11 anni

La Sanità del Lazio è fuori dal commissariamento durato 11 anni.

“Oggi è una giornata storica per la Regione Lazio – ha commentato il presidente Nicola Zingaretti al termine della conferenza Stato-Regioni -. Ciò vuol dire che c’è un riformismo che cambia le cose e che ha portato il disavanzo da 2 miliardi di euro a un attivo di alcuni milioni di euro.In questi anni – ha aggiunto Zingaretti – sono migliorati i livelli essenziali di assistenza, cioè la qualità delle cure, con cifre passate da 114 a 190 milioni. Ora si apre una bella stagione di assunzioni per rafforzare la qualità degli operatori e anche di investimenti per centinaia di milioni di euro sulle infrastrutture sanitarie e noi costruiremo e vogliamo costruire un modello di difesa del diritto alla salute originale e nuovo, capace di unire grandi strutture di eccellenza, la sanità territoriale e la sanità domiciliare”.

“Questo traguardo – ha aggiunto il consigliere Salvatore La Penna del Pd – è il frutto del lavoro duro, difficile e rigoroso degli ultimi anni della Giunta Zingaretti. Dopo una stagione di sacrifici per utenti ed operatori è già da qualche tempo iniziata una nuova fase di investimenti su strutture, servizi e personale. Da oggi si continua il lavoro con ancora maggior forza e determinazione per la provincia di Latina e per tutto il territorio regionale”.

