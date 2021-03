Sanremo, il pontino Roberto Casalino firma il brano di Renga “Quando trovo te”

Ancora una volta il cantautore di Latina Roberto Casalino, mette la firma su un brano del Festival della canzone italiana di Sanremo.

In questa 71esima edizione presta il suo immenso paroliere a Francesco Renga, che ha portato sul palco dell’Ariston il brano “Quando trovo te”, scritto per l’appunto da Casalino insieme a Dario Faini.

Oltre a comporre per Giusy Ferreri, Emma Marrone, Francesca Michielin, Fedez e tanti altri big del panorama musicale, fu proprio di Casalino la firma che che portò al successo “L’essenziale” di Marco Mengoni nel 2013 sul palco dell’Ariston.

Per Roberto Casalino è l’ottava partecipazione in qualità di autore e compositore al festival nazionale. Lo scorso anno scrisse il brano de Le Vibrazioni dal titolo “Dov’è”.

Un artista a tutto tondo che porta in alto il nome della sua città d’adozione, siglando un successo dopo l’altro, con un curriculum in continua ascesa ricco di collaborazioni con i più grandi della musica italiana, oltre che di una carriera propria come cantante.

Ieri, l’esibizione di Renga si è piazzata al quinto posto della classifica provvisoria, frutto del giudizio della giuria demoscopica. Il pezzo racconta di come le piccole cose date per scontate siano invece le più importanti della quotidianità. Chissà cosa succederà nei prossimi giorni, nel frattempo non resta che attendere e perché no, sostenere Latina con la musica di Roberto.