Top Volley, pronti per la ripartenza. Oggi allenamento congiunto a Pontecagnano (SA)

CISTERNA DI LATINA – Continuano gli allenamenti per la Top Volley Cisterna, che alterna le sedute in sala pesi a quelle di tecnica presso il palazzetto dello sport. A partire dalle 16:30 di oggi la Top Volley Cisterna, guidata da coach Boban Kovac, sarà impegnata nell’allenamento congiunto con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, presso il campo di Pontecagnano (Salerno).

“Stiamo lavorando per la ripartenza delle partite ufficiali e lo stiamo facendo con determinazione”- ha dichiarato Mimmo Cavaccini, libero della Top Volley. E poi ha aggiunto: “Personalmente cerco di concentrarmi su questi play-off, credo sia una buona opportunità per noi perché entrare in Europa, anche se in Challenge Cup, credo che possa essere un obiettivo ambizioso per noi e per il club”.

L’obiettivo è quello di riprendere il ritmo partita in vista della ripartenza dei match ufficiali, previsti per il 28 marzo prossimo quando inizieranno i play-off per il quinto posto, l’appendice alla stagione regolare che mette in palio la quinta posizione e quindi di conseguenza la qualificazione alla prossima Challenge Cup 2021/22.

Intanto fuori dal campo ripartirà il progetto etico #Accendiamoilrispetto. Giovedì prossimo Daniele Sottile sarà impegnato presso l’istituto Rosselli di Aprilia per il primo evento del sesto anno del progetto etico di Top Volley, con il supporto di AbbVie: l’evento si svolgerà all’aperto e con un numero limitato di studenti rispettando tutte le indicazioni per il contenimento del Covid-19.

L’argomento dell’incontro sarà «bullismo e cyberbullismo durante la pandemia e inclusione delle diversità». Oltre a Sottile ci sarà anche Monica Sansoni, dello sportello territoriale del Garante Infanzia Adolescenza della Regione Lazio.