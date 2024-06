Santi Cosma e Damiano, furto in abitazione: refurtiva recuperata dai carabinieri

Un fucile semiautomatico calibro 12, un bracciale, una collana di perle, un libretto postale, due carte libretto postale e due buoni fruttiferi. E’ questo ciò che ha ritrovato i carabinieri della Stazione di Santi Cosma e Damiano nelle campagne vicine al centro cittadino. Gli oggetti erano proventi di un furto avvenuto, qualche giorno prima, all’interno dell’abitazione di noto avvocato della zona. I ladri una volta entrati in casa avevano portato via un armadio blindato contenente la refurtiva ritrovato dai militari.

Ora i carabinieri hanno avviato i primi accertamenti, sono state prelevate le impronte digitale per cercare di dare una svolta alle indagini. Intanto nel paese sono stati rinforzati i controlli anche per garantire più sicurezza ad una cittadinanza sempre più in prede all’ansia e alla paura di subire furti.