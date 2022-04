Santi Cosma e Damiano, sorpreso con un chilo di hashish

Arrestato a Santi Cosma e Damiano un uomo di 28 anni, dopo essere stato sorpreso a bordo della propria auto con un 1 kg di hashish suddiviso in 10 panetti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino, è stato tratto in arresto ed associato presso la casa di reclusione di Roma Rebibbia. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Formia, nell’ambito dei servizi del controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.