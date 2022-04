Bucare la ruota di un auto ed aspettare che il malcapitato conducente si metta all’opera per rubare all’interno dell’abitacolo. Vecchio e collaudato metodo sempre in voga tra i ladri, ma stavolta è andata male a due napoletani di 30 e 36 anni all’opera a Scauri di Minturno.

Hanno messo in azione il piano per derubare un uomo di Gaeta, cui hanno sottratto il borsello lasciato in auto, durante la sostituzione dello pneumatico forato ai ladri. Sono stati sorpresi e denunciati.