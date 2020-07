Scambio di droga nel parcheggio della stazione di Latina Scalo: arrestati in due

La squadra mobile della questura di Latina ha arrestato e portato in carcere a Roma, oggi pomeriggio, due uomini di 45 e 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Erano coinvolti in uno scambio per 35 grammi di eroina.

A consegnar loro la droga era stata una donna appena scesa dal treno alla stazione di Latina Scalo. Lo scambio si è svolto nel parcheggio e i poliziotti hanno assistito a tutta la scena. Una volta avvenuto, gli agenti sono intervenuti, bloccando entrambe le persone e rinvenendo le banconote che poco prima erano state cedute dall’uomo, per un totale di 1.450 euro, ritenuto il provento dell’attività illecita.

Nelle mani della donna è stato inoltre rinvenuto un involucro di cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente. Addosso all’uomo è stato anche rinvenuto un coltello a serramanico con una lama di circa 10 cm e la somma di ulteriori euro 1.090 euro.