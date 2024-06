Scatta la sorveglianza speciale per un 42enne affiliato al clan Travali

Arriva la misura della sorveglianza speciale per Gianluca Campoli, 42enne legato al clan Travali e al centro di vicende giudiziarie tra cui quella dell’inchiesta ‘Status Quo’ con cui è stato condannato in primo grado a 4 anni e 4 mesi.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinate dalla DDA di Roma, e le testimonianze dei collaboratori di giustizia, mostrano il 42enne come il referente del clan Travali nella città di Pontinia ma non solo, infatti dopo l’arresto di Angelo e Salvatore è considerato come un vero e proprio reggente del clan.

Il provvedimento obbligherà l’uomo, per i prossimi 2 anni, a non allontanarsi dal comune di residenza o abituale dimora, a non uscire dalla propria abitazione nell’arco orario compreso dalle 21.00 alle 06.30, a darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro ed a non associarsi a persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.