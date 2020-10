Scende la curva dei contagi, 47 nuovi positivi: 21 soltanto ad Aprilia

Dopo il boom di casi di ieri, 13 ottobre, oggi il numero di contagi di coronavirus registrati dalla Asl è quasi dimezzato, ma non per questo desta meno preoccupazione. Sono 47 i nuovi positivi in provincia di Latina, 21 soltanto ad Aprilia e poi 4 a Latina, 2 a Cisterna, 3 a Cori, 1 a Fondi, 4 a Gaeta, 1 a Minturno, 1 a Pontinia, 3 a Sermoneta, 1 a Sperlonga e 5 a Terracina.

I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 1769. L’indice di prevalenza supera 30 e si assesta a 30,75. I guariti continuano lentamente ad aumentare e sono ad oggi 697. Oltre mille le persone attualmente positive (1031), di cui 926 trattate a domicilio e le altre riciverate.

Restano attivi i drive-in ad Aprilia, Gaeta e Priverno.

GAETA: attivo dalle 9 alle 15 dal lunedì al sabato all’ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini

APRILIA : attivo dalle 9 alle 14 dal lunedì al sabato alla Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina

PRIVERNO: attivo dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al sabato presso la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie

L’accesso al drive-in è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione.

Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code, seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link:

https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf