Lutto a Formia, è morto Don Francesco Cicione: fissati i funerali

E’ morto ad 89 anni il sacerdote Francesco Cicione. A darne notizia l’arcivescovo di Gaeta, Luigi Vari, insieme al presbitero diocesano: “Martedì 13 ottobre Don Francesco è tornato alla casa del Padre”.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 15 ottobre, alle 15, presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Vindicio di Formia (via Garibaldi 45), nel rispetto delle norme anti-Covid.

Don Francesco Cicione era nato il 20 novembre 1931 e venne ordinato sacerdote il 14 marzo 1959 dall’arcivescovo di Gaeta Dionigio Casaroli. È stato parroco della parrocchia di San Martino a Ventosa, insegnante di religione in diverse scuole, cappellano dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

Viene ricordato particolarmente per essere stato parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Vindicio di Formia, la cui chiesa è stata edificata grazie al suo zelo pastorale. Nell’ultima parte del ministero ha collaborato in diverse parrocchie dell’arcidiocesi di Gaeta, specialmente per la celebrazione dell’eucaristia e della riconciliazione.