Scippa un anziana e scappa, arrestato 26enne indiano a Borgo Grappa

Un 26enne di origini indiane è stato arrestato dai Carabinieri di Borgo Grappa in flagranza del reato di furto aggravato. Più precisamente, l’uomo aveva avvicinato un’anziana signora nel parcheggio di un supermercato e, approfittando di un momento di sua disattenzione, si impossessava della borsa contenente il suo portafogli ed altri effetti personali, lasciata incustodita nel carrello, per poi darsi alla fuga per le vie limitrofe. L’immediato intervento dei militari ha consentito di rintracciare e fermare il sospettato, recuperare la refurtiva e restituirla alla donna.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria pontina.