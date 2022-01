Chiarato, ponte “Mascarello”: mozione al Sindaco di Latina per la conclusione dei lavori

È stata presentata al Sindaco di Latina una mozione per la conclusione dei lavori del ponte “Mascarello” che raccorda il litorale di Latina con le città costiere di Nettuno ed Anzio, ormai chiuso da anni.

“Da allora non è stata portata ancora nessuna soluzione al problema che limita fortemente la mobilità sia dei residenti che quella relativa allo sviluppo ed all’accessibilità delle attività turistiche di tutto il litorale -dichiara Chiarato- l’ultima comunicazione utile al riguardo da parte dell’amministrazione comunale è del 5 agosto 2021 e indica nella metà di settembre dello stesso anno come l’ultimo tratto del percorso amministrativo per l’inizio dei lavori di rifacimento del suddetto ponte e della soluzione definitiva all’imbarazzante situazione che non trova eguali confronti in tutta la regione.

Trovandoci alla fine del mese di gennaio 2022, con la primavera alle porte, e la stagione estiva sempre più vicina, ci si augura che non debbano iniziare i lavori, ma che siano finalmente terminati”.

Di conseguenza, viene richiesto al Sindaco e alla Giunta ad agire tempestivamente in tutte le forme consentite, verso ogni soggetto concorrente sia ente pubblico o privato per le relative loro competenze al fine di ottenere l’immediata apertura dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza del suddetto ponte Mascarello e di vigilare, sull’effettiva conclusione degli stessi nei tempi utili, ovvero prima dell’inizio della stagione estiva, a tutela delle prerogative delle attività lavorative che insistono su quei territori e sul litorale e nel rispetto degli obblighi verso i cittadini di garantire la fruibilità dell’intera rete stradale comunale nella piena sicurezza della stessa.