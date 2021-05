Sconfinate Letture: 4 incontri di lettura online per i più piccoli

A fine maggio, quattro letture online per i bambini del Sud Pontino.

Con il Premio Andersen Arianna Papini e l’inclusione nel Maggio dei Libri, la poesia di splendidi libri illustrati per superare ogni distanza.

Il 26, 27, 28 e 31 maggio, per tutti i bambini del Sud Pontino si svolge “Sconfinate Letture”: un ciclo di quattro incontri letterari in diretta Facebook, con un piccolo pubblico dal vivo, realizzato dal Sistema Bibliotecario Sudpontino in collaborazione con Leggimi Sempre, grazie al Fondo del MiBACT (oggi MIC-Ministero della Cutura) per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario.

Il primo incontro sarà il 26 maggio alle 18, alla biblioteca “Dan Danino di Sarra” di Fondi, con l’incontro “AMOR che ci muove”, per bambini dai 7 agli 11 anni, in diretta sui canali Facebook, Instagram e YouTube del Comune di Fondi.

L’appuntamento infatti partecipa al Maggio dei Libri 2021, che per la sua XI edizione, nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, ha per tema l’ “Amor…” espresso in poesia da Dante.

A seguire, giovedì 27 maggio alle 18:00, in diretta sulla pagina Facebook di Leggimi Sempre, si terrà a “La casa dei Libri” di Rio Fresco a Formia, in collaborazione con la casa editrice Camelozampa, l’incontro con l’autrice premio Andersen Arianna Papini, scrittrice, artista e arte terapeuta, che leggerà ai bambini dai 3 anni in su il suo ultimo libro “Felicità è una cosa semplice”.

Dopo la lettura, l’autrice dialogherà con i piccoli ed i genitori negli affetti, nella natura, nella creatività, per “guarire” dopo un anno di timori e sofferenza.

Venerdì 28 maggio alle 17:00 è la volta di piazza Municipio a Terracina, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Adriano Olivetti”, con “AMOR che ci ama”: letture illustrate per bambini di 5-7 anni, ispirate al verso dell’Inferno dantesco “Amor che a nullo amato amar perdona”, in diretta sulla pagina Facebook di Leggimi Sempre.

Quarto e ultimo incontro di “Sconfinate Letture”, ancora in diretta sulla pagina Facebook di Leggimi Sempre, alla Biblioteca Comunale di Lenola, lunedì 31 maggio alle 16.

Intitolato L’Impossibile e dedicato ai bambini di 9-11 anni, propone la lettura di albi illustrati, silent books, stralci di romanzi per bambini che narrano imprese straordinarie, in cui volere diventa potere, e le idee, il coraggio e l’umanità permettono di superare prove “impossibili”.

Un altro riferimento alle difficoltà e timori vissuti in quest’ultimo anno e che hanno costretto anche i bambini, soprattutto i più grandi a scoprire pazienza, forze e fantasia inaspettate.

“Sconfinate Letture” coinvolge i bambini di tutti gli 11 Comuni del Sistema Sud Pontino.

A loro, oltre alle letture, è dedicato un segmento video del progetto destinato ad alcune classi delle locali Scuole primarie: si chiederà loro di realizzare in aula, con le indicazioni di Leggimi Sempre, 11 booktrailer su uno dei libri letti nei quattro appuntamenti di “Sconfinate Letture”, che verranno pubblicati sulla pagina Facebook del Sistema e di Leggimi Sempre.

La classe vincitrice, dichiarata la migliore a insindacabile giudizio di una giuria di bambini, verrà premiata con il libro che ha recensito.