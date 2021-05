Salotti Musicali 2021, a Latina il concerto di Massimo Ranieri

In arrivo una nuova edizione de “I Salotti Musicali Summer Festival” che questa estate porterà Massimo Ranieri in concerto nel capoluogo pontino.

L’evento è in programma sabato 17 luglio alle 21.30 e sarà realizzato in totale sicurezza e nel rispetto delle linee guida per il contenimento del Covid19.

Una grande apertura dunque per l’ottava edizione che vedrà Massimo Ranieri esibirsi nell’arena del Campo Coni di via Botticelli con il suo spettacolo “Sogno e Son Desto”, un’avventura sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita. Dopo 500 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, si rinnova e si conferma.

Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso presentando inoltre le novità della sua ultima produzione discografica. L’organizzazione del tour è curata da Marco De Antoniis.

Patrocinato dal Comune di Latina, I Salotti Musicali sono frutto del lavoro del consolidato lavoro dell’Associazione Culturale Eleomai e Fondazione Varaldo Di Pietro. Non solo grande musica, ma soprattutto un forte impegno nel sociale con una parte del ricavato del concerto che sarà devoluto ad un progetto della stessa Fondazione.

Per info: 338 4874115 – Prevendita biglietti: Circuito www.boxofficelazio.it, Latina Blu Ticket c.c. Latina Fiori; Sabaudia Pro Loco; San Felice Circeo Gentur; Latina Scalo Il Toscano.