Scontro frontale tra ciclisti, annullato il Sabaudia Duathlon Carnevale

Incidente tra ciclisti sul lungomare di Sabaudia, che ha comportato l’annullamento della gara Sabaudia Duathlon Carnevale. Nello scontro, a quanto pare frontale, sono stati coinvolti almeno tre ciclisti, tra uomini e donne. Tra i feriti uno versa in condizioni serie, tanto da richiedere il trasferimento in eliambulanza. Gli altri feriti sono stati soccorsi a terra dall’ambulanza. Il duathlon è una disciplina combinata che prevede tre frazioni: podismo-ciclismo-podismo. L’incidente è avvenuto pertanto nella seconda frazione di gara, in un tratto di percorso in cui i ciclisti procedono in opposte direzioni.