Scuola Montello, ripristinati i riscaldamenti. Marchiella: “Grave mancanza”

LATINA – Dopo numerosi solleciti sono stati finalmente ripristinati i riscaldamenti nella scuola primaria di Borgo Montello, rimasti bloccati per ben dieci giorni.

Nella vicenda, che ha creato disagi ai piccoli studenti e non solo, interviene anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Marchiella che invoca maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione nei riguardi di tutte le scuole comunali.

“Mi risulta che alle 13.53 di oggi i riscaldamenti siano stati finalmente riattivati grazie al tanto atteso rifornimento di gasolio, più volte sollecitato dai genitori in questi dieci lunghi giorni. A quanto pare – dichiara Marchiella– il problema riguarda una probabile perdita nel serbatoio o una dispersione nell’impianto. Sembra che l’eccessivo consumo di carburante renda necessaria ogni volta un’autorizzazione per la nuova fornitura. Per tale motivo i tempi si allungano e i bambini si ritrovano a svolgere le lezioni in ambienti gelidi ed inospitali, come se non bastassero le chiusure e i disagi provocati dal Covid in questi mesi. Faccio notare che il sottoscritto ha preferito non intervenire nei giorni scorsi, aspettando i tempi tecnici necessari all’Amministrazione per risolvere la questione: il mio non vuole essere un intervento di carattere politico, peraltro nei confronti di un assessore valido come Proietti, che ha sempre svolto un ottimo lavoro. Conoscendo il suo modo accurato di operare, però, mi auguro che non incorra in ulteriori scivoloni: ritengo inaudito, infatti, che si sia dovuta attendere per dieci giorni la riattivazione dell’impianto.”