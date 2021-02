Aprilia nell’Associazione Italiana Carnevali e Tradizioni Culturali e Popolari

APRILIA – Delibera approvata in Giunta. Il Carnevale Apriliano entra a far parte dell’Associazione Italiana Carnevali e Tradizioni Culturali e Popolari.

“Si tratta di una delibera importante – commenta l’Assessore al Turismo Alessandro D’Alessandro – perché ci consente di avviare un dialogo con organizzazioni più radicate e celebri, allo scopo di aumentare ancor di più la risonanza di uno degli eventi più preziosi per il nostro territorio, il Carnevale Apriliano. L’idea è proprio quella di aumentarne la visibilità e la fruizione anche oltre i confini cittadini, dando il giusto valore sia alla creatività e all’arte dei nostri carristi, sia agli sforzi corali e comunitari che si celano dietro l’organizzazione di questo evento”.

Domani 14 febbraio a causa del Coronavirus, non si vedrà la storica sfilata dei carri per le vie del centro urbano. Al suo posto, la Giunta ha approvato un programma più contenuto per il Carnevale Apriliano 2021, che prevede il posizionamento statico di “Figure Carnevalesche” negli angoli delle strade e nelle piazze del centro di Aprilia e l’allestimento di un’esposizione di costumi carnevaleschi in piazza Roma. Sulla pagina della Pro Loco di Aprilia, inoltre sarà possibile partecipare ad un concorso social per la mascherina più bella.

L’organizzazione dell’evento è stato affidato alla Pro Loco, con la collaborazione dell’ABCA, dell’Associazione Lo Scrigno e di Aprilia Commercio.