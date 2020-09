Scuola, nel Lazio eseguiti oltre 36mila test anticovid. In Italia il 2,6% è risultato positivo

L’indagine di sieroprevalenza nelle scuole prosegue: fino a ieri sono stati 36.804 i test eseguiti nel Lazio. Di questi oltre la metà riguardano a Roma (14.636 nella città di Roma, 9.732 nella provincia di Roma), 2.445 la provincia di Latina, 2.368 la provincia di Viterbo, 1.727 la provincia di Rieti e 5.896 la provincia di Frosinone.

In Italia siamo arrivati quasi al 50% del personale della scuola testato: circa circa 500mila persone tra docenti e non docenti. L’indicazione è che, in casi di positività al Covid 19, si resti a casa ed infatti circa in 13mila non prenderanno servizio (il 2,6%) fin quando il tampone non darà esito negativo. I dati sono stati diffusi dal commissario per l’emergenza, Arcuri: distribuiti 2 milioni di test agli istituti scolastici. Mancano 200mila tra docenti e non docenti del Lazio (autonomo). In testa la Lombardia con il 70% di test svolti; ultima la Sardegna con il 5%.