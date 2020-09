Latina, due attentati incendiari al quarto chiosco: indaga la polizia

Ignoti cercano di dare fuoco per ben due volte al quarto chiosco, sul lungomare di Latina. “Un gesto grave – ha commentato questa mattina il titolare – ma per fortuna non è accaduto nulla e siamo ancora qui”.

Nella notte qualcuno si è avvicinato alla struttura in legno e ha incendiato un telo esterno gettando del liquido infiammabile. Fortunatamente uno dei dipendenti era all’interno dopo la chiusura e stava finendo di sistemare per il giorno successivo. Si è accorto subito delle fiamme che ha spento da solo. Non è stato necessario chiamare i vigili del fuoco.

Oggi, però, è stata sporta una denuncia, anche perché non è la prima volta che accade. Già qualche giorno fa sempre il telone esterno era stato dato alle fiamme. Anche in quel caso il fuoco era stato spento autonomamente.

I tentativi avrebbero potuto mandare in fumo la struttura se in quel momento non ci fosse stato qualcuno pronto ad intervenire. Ora la polizia sta svolgendo gli accertamenti per risalire ai responsabili e cercare di capire se si sia trattato di un avvertimento o di una vendetta. “Non abbiamo nessun sospetto – ha aggiunto il gestore – siamo persone che lavorano e non litighiamo con nessuno”.

Anche il periodo è strano, perché la stagione è praticamente finita. Il chiosco, come ogni anno, resterà aperto fino a domenica (13 settembre).