Segnaletica rifatta, le strisce pedonali davanti alle scuole restano sbiadite

Segnaletica orizzontale rifatta al centro di Borgo Santa Maria. Peccato che non si sia data priorità alle scuole in termini di sicurezza stradale, dal momento che le strisce pedonali davanti ai due istituti scolastici sono rimaste sbiadite.

Parliamo dei due plessi a ridosso dell’incrocio, oggetto di rifacimento della segnaletica da parte del Comune di Latina, uno in strada Macchiagrande in direzione Borgo Sabotino (come mostra la foto scattata questa mattina), e l’altro sulla stessa strada in direzione Cisterna. Inizialmente si pensava che i lavori eseguiti a metà della scorsa settimana sarebbero stati ultimati il giorno seguente. Ma niente. E neanche questa mattina non si è visto nessuno.

Sabato 18 gennaio, l’assessore comunale Emilio Ranieri con deleghe ai Lavori pubblici e Decoro urbano ha evidenziato con un post su Facebook l’esecuzione del secondo step, dopo quello di Borgo Bainsizza dell’8 gennaio, di piccoli interventi programmati da tempo. “Saranno necessari ulteriori sopralluoghi congiunti della Polizia locale e del servizio Decoro per verificare puntualmente come migliorare la sicurezza stradale nei borghi”, ha scritto l’assessore pubblicando le foto del rifacimento della segnaletica di Borgo Santa Maria: in mostra anche il bianco brillante delle strisce pedonali rinfrescate in direzione Nettuno (via Santa Maria) e in direzione Borgo Piave (via del Crocifisso). Nessun riferimento alle strisce sulla strada perpendicolare davanti alle scuole del borgo.

Speriamo che si provveda presto.

