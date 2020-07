Sei location dove sposarsi nel Lazio

State programmando il giorno delle vostre nozze e dovete scegliere la location per il vostro matrimonio?

Molto spesso questa è una delle scelte più delicate e anche più costose ed è molto importante che il luogo che individuate per le vostre nozze ed i festeggiamenti rispecchi in pieno il vostro stile ed i vostri gusti.

Con la location adatta non solo farete contenti tutti i vostri invitati ma vi assicurerete dei ricordi bellissimi di questo grande giorno. Se vi affiderete infatti ad un fotografo di matrimonio professionista capace di risaltare attraverso i suoi scatti le particolarità della location scelta, vi assicurerete delle foto indimenticabili, da riguardare in ogni momento.

Vi consigliamo 6 luoghi molto belli e particolari dove poter organizzare le vostre nozze.

Villa Zani – Latina

Sicuramente molto elegante e maestosa questa villa è perfetta per chi ama gli ambienti molto spaziosi che variano tra elementi naturistici come il giardino con il laghetto di ninfee o l’oasi di palme e luoghi moderni e di design come la piscina e gli spazi interni.

Un unico grande spettacolo di architettura e design per creare eventi personalizzati direttamente disegnati sui vostri gusti e desideri!

Tenuta S.Antonio – Tivoli Terme

Tenuta S. Antonio è un’antica e splendida dimora nobiliare settecentesca circondata da 10 ettari di parco secolare. Ogni suo angolo, scorcio e ambiente offrirà una cornice di incomparabile bellezza al vostro ricevimento di nozze.

La location perfetta per matrimoni di piccole o grandi dimensioni, la villa e il suo parco circostante costituiscono la cornice ideale per un servizio fotografico matrimoniale indimenticabile.

Casacocò – Manziana

Immersa in uno splendido parco di ulivi, roseti e glicini, Casacocò è il luogo dove semplicità ed eleganza si fondono dando vita ad atmosfere in completo relax.

L’incantevole cornice, la lunga esperienza e il buon gusto rendono la tenuta la ideale per qualunque cerimonia. Gli alberi centenari, i prati del parco, la raffinata eleganza, la suggestiva atmosfera e il fascino della villa creano uno straordinario spazio per il giorno delle vostre nozze.

Casale Campovecchio – Grottaferrata RM

Un piccolo incanto immerso nel verde. Prati, vigneti e giardini di ulivi fanno da sfondo al casale in pietra avvinto dall’edera, un luogo romantico e accogliente capace di creare un’atmosfera unica.

A circa 20 minuti da Roma, questo casale situato nelle campagne dei Castelli Romani diventa una location Natural Chic in stile agreste e bucolico perfetta per il ricevimento delle vostre nozze.

Castello Borghese – Nettuno

Un’antica dimora nobiliare del ‘600 immersa nel verde e a pochi passi dal mare. Il Castello Borghese gode di uno dei panorami più belli della costa laziale: davanti il Circeo e le Isole Pontine ed ai lati le città di Anzio e di Nettuno.

Immerso nel verde con i suoi ampi giardini e le sue meravigliose terrazze fronte mare, è il luogo ideale per vivere momenti esclusivi e indimenticabili.

Casina di poggio della rota – Bassano Romano

Location esclusiva, a soli 30 minuti da Roma e Viterbo, dallo stile architettonico che fonde in modo originale l’antico con il moderno e la rende ideale per qualsiasi tipo di evento ed allestimento.

Immersa nel verde dei suoi sei ettari, spicca in cima alla collina che la circonda, tra i due laghi di Vico e di Bracciano. Il panoramico giardino a bordo piscina e una terrazza sovrastante con ulivi secolari, la romantica piazzetta con fontana, oltre all’ampiezza degli sono i punti di forza di questa location.