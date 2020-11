Semaforo rotto sull’Appia, il prefetto: “Anas già avviato lavori di ripristino”

Molte segnalazioni erano arrivate nei giorni scorsi alla Prefettura di Latina sul mancato funzionamento del semaforo sull’Appia, all’incrocio con la SS156 dei Monti Lepini, nel comune di Sezze. Le ultime quelle dell’ex sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo e del senatore Nicola Calandrini.

Il Prefetto Maurizio Falco ha così incontrato il rappresentante Anas che ha spiegato che, pur non essendo direttamente competente sull’impianto semaforico, aveva già avviato, a tutela della sicurezza stradale e in un’ottica di collaborazione interistituzionale, i lavori di ripristino della funzionalità del semaforo che dovrebbero terminare venerdì prossimo.

Il prefetto non si è fermato qui, ha convocato infatti una riunione con il Comune di Sezze e con Anas, per definire le competenze sull’impianto e assicurare che una situazione del genere non si ripresenti.

“Ringrazio il Prefetto – ha commentato Zaccheo – per la sua disponibilità e attenzione”. “Sono lieto – ha dichiarato anche Calandrini – che la questione vada verso una conclusione positiva e che le istituzioni competenti si siano attivate per garantire l’incolumità degli automobilisti”.