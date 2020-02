La Top volley Cisterna travolge Padova in tre set e conquista tre punti molto importanti per la rincorsa alla salvezza nel match che si è giocato tra le mura di casa del palazzetto dello sport di Cisterna di Latina. Dopo aver vinto con il Sora(3-1), la formazione pontina ha dato continuità salendo a 15 punti in classifica.

La Top volley ha messo tantissima pressione a Padova con il servizio, trovando in Szwarc e Patry due giocatori cruciali per questo fondamentale, poi Palacios ha fatto la differenza con 13 punti. La Top vince con rabbia il primo set (25-18) strappandolo letteralmente a suon di servizi con Patry e Szwarc a forzare dal primo all’ultimo punto. La Top volley è determinata a vincere, coach Baldovin chiama time out ma le cose non cambiano con Patry che sale in cattedra, poi Palacios piazza due pipe in sequenza imbeccato da Sottile (21-17) e Szwarc cala l’asso (22-17).

Tubertini schiera Peslac per Sottile e siamo alle battute finali con Patry che manda in tilt la ricezione di Padova. Entusiasmo alle stelle al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina con la Top volley che si prende anche il secondo set (27-25) dopo ben due set point annullati e con il quarto e decisivo punto che arriva grazie al video check chiamato dall’arbitro per quarto tocco che alla fine del controllo dà ragione alla Top volley.

Nel terzo spicchio di gara la Top subisce il ritorno di Padova e l’avvio è tutto della formazione di coach Baldovin. Punto a punti si arriva al 23-23 Padova si crea due set point e Palacios (eletto MVP) li annulla entrambi, il finale è tutto della banda argentina che poi piazza un ace per il 26-25 poi sparacchia sulla rete (26-26). Siamo all’epilogo, Ishikawa sbaglia il servizio e Szwarc, dalla linea dei nove metri, la schianta a terra e fa esplodere il pubblico.

TOP VOLLEY CISTERNA: Peslac, Szwarc 5, Cavaccini (lib.), Van Garderen 12, Sottile 2, Rossato ne, Patry 14, Karlitzek 2, Elia, Rossi 5, Onwuelo, Rondoni ne, Palacios 13. All. Tubertini

KIOENE PADOVA: Polo 4, Danani (lib.), Volpato 9, Bottolo ne, Travica 2, Ishikawa 8, Casaro, Randazzo 9, Hernandez 16, Barnes, Bassanello ne, Fusaro ne, Cottarelli, Canella ne. All. Baldovin

Arbitri: Luciani e Frapiccini

Parziali: 25-18 (26’), 27-25 (34’), 28-26 (39’)

Statistiche: Cisterna: ricezione 63% (34%), attacco 51%, aces 6 (err.batt. 13), muri pt. 5; Padova: ricezione 63% (34%), attacco 51%, aces 6 (err.batt. 13), muri pt. 5;

Spettatori: 1.018

MVP: Palacios (Top Volley Cisterna)

