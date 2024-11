Serie C, affidata a Leone di Barletta la sfida tra Latina e Crotone

Al Francioni domenica andrà in scena la sfida valevole per la 15esima giornata di Serie C tra Latina e Crotone. I padroni di casa arrivano alla gara contro i calabresi dopo aver ritrovato la vittoria in casa con il Sorrento dopo 7 mesi, volenterosi di ripetersi contro un grande Crotone che viene da sei risultati utili consecutivi.

Ad arbitrare la gara sarà il signor Domenico Leone di Barletta, accompagnato da Mario Chichi (sez. Palermo), Emanuele Fumarolo (sez. Barletta) e da Gerardo Simone Caruso (sez. Viterbo). Leone ha già incontrato due volte i nerazzurri, con uno score di una vittoria, quella sull’Anagni nel campionato di Serie D 19/20, e un pari, quello della finale playoff di Serie D 20/21 contro il Savoia, entrambe al Francioni.