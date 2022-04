Serie C, il Catania ad un passo dall’esclusione dal campionato

Il Tribunale di Catania si è espresso oggi in merito alla questione del fallimento del Catania Calcio , prossimo avversario del Latina nella giornata di domenica.

La trattativa con Benedetto Mancini tra l’altro ex proprietario del Latina Calcio è decaduta. L’imprenditore romano era atteso a Catania questa mattina ma non si è presentato. Dunque si fa sempre più nera la situazione della società siciliana che giocherà la partita di domenica contro i pontini senza motivazioni e con un futuro ormai certo.

Tribunale che ha chiesto alla Lega Pro un sostegno economico al fine di far terminare le ultime partite che mancano al Catania al fine di chiudere regolarmente il campionato di serie C. Federazione che però non sembra intenzionata ad accettare dunque si va verso l’estromissione del Catania e di conseguenza verso la non disputa di Catania-Latina.

Latina Calcio che ha programmato ugualmente la conferenza stampa del tecnico Di Donato nella giornata di domani alle ore 12 allo Stadio Francioni di Latina.